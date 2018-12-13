13 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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13 грудня 2018 День Андрія Первозванного в Україні - що не можна робити 13 грудня 2018
Що можна і не можна робити 13 грудня / www.google.com.ua

13 грудня 2018 року вшановують святого Андрія Первознанного. Враховуючи те, що Андрій християнський святий, однак в народі різноманітні традиції, звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер. Андрій Первознанний належить до числа 12 апостолів Ісуса Христа, а також відомий, як брат апостола Петра.

Іменини 13 грудня святкують: Андрій.

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Народні прикмети на 13 грудня

– Ясний і морозний день віщує добрий урожай.

– Якщо сніг на Андрія випав і не тане – значить, лежати сніг буде, аж до початку квітня.

– Кішка вилизує хвіст, лапи і тіло – чекайте ясного морозного дня.

– Швидкі та низькі хмари – скоро буде холоднеча.

Що можна робити 13 грудня

1. Вечеряючи, відломіть шматочок хліба і поставте його під подушку. Вночі до вас повинен прийти ваш суджений. 

2. Незаміжнім дівчатам на підвіконні треба поставити у воду гілочку вишні чи яблуні. Якщо гілка розквітне до Різдва, то дівчина буде щасливою. Ставлячи гілочку у воду варто промовити такі слова: "Святий Андрію, маю на Тебе надію: дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела". 

Що не можна робити 13 грудня

1. Не рекомендується пити горілку та інші алкогольні напої. Не можна лаятися і пліткувати.

2. Постарайтеся провести день святого Андрія в позитивних думках.

3. На святого Андрія не можна пекти хліб, шити і прясти. 

Теги: Релігія LifeStyle Традиції Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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