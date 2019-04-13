13 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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13 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 13 квітня / svitmam.ua

13 квітня 2019 року вшановують преподобного Іпатія Чудотворця, ігумена Руфіанського. Цього дня моляться святому Іпатію, просячи захистити від хвороб. Святий славився чудесами зцілення, молитвами та лікуванням сліпих.

Іменини сьогодні святкують: Веніамін, Інокентій.

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Народні прикмети на 13 квітня

– Синє небо при безвітряній погоді – очікуйе дощу.

– Сонячний день – прикмета до того, що літо теплим буде.

– Сонячний день 13 квітня – чекайте потепління на тривалий термін.

– Прилетіли птахи з теплих країв, але не щебечуть – холод ще триматиметься.

– Вранці дощ – літо буде мокрим.

Що можна робити 13 квітня

1. Цього дня треба спалити усі старі речі, які є у вашій оселі. Таким чином, ви вбережете себе від майбутньої пожежі та лиха. 

2. Іпатію варто молитися, щоб зупинити внутрішню кровотечу у породіль та примножити молоко у годуючих. Також святий допомагає жінкам одужати від безпліддя. 

3. Цього дня треба білити дерева і приводити в порядок сад, спалювати сміття і прибирати в будинку. Все, що підлягає ремонту, бажано виправити саме сьогодні.

Що не можна робити 13 квітня

1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

2. Не бажано у цей день садити рослини, адже вони не приживуться і зів'януть.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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