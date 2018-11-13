13 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Що не можна і можна робити 13 листопада
Що не можна і можна робити 13 листопада / unsplash.com

13 листопада 2018 року вшановується пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж.

Никодим оберігав сім’ї від нещасть і різних бід. За давніми переказами, святий загасив своїм одягом пожежу, яка почалася в пекарні монастиря. У цей день почали з курятини готували різні страви.

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З курки можна приготувати бульйон, котлети, курники (пироги з начинкою з м'яса курки). Також 13 листопада рибалки та мисливці, обов'язково відправлялися на промисел, щоб протягом наступного року їм сприяв успіх у справах.

Іменини 13 листопада святкують: Артем, Василь, Микола, Роман, Степан, Федір.

Народні прикмети на 13 листопада

– Гарна і сонячна погода – до сильного вітру.

– Горобці голосно цвірінькають – до тепла.

– Не чути гороб'ячого цвірінькання – незабаром сильно похолодає.

– Втрата ґудзика означає, що вас хтось наврочив.

– Те, що насниться цього дня – здійсниться рівно через 9 днів. 

Що можна робити 13 листопада

1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.

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2. Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.

3. Вважають, якщо з'їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими. 

4. Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.

5. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. Повір'я кажуть, що чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете. 

Що не можна робити 13 листопада

1. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити. 

Теги: LifeStyle Новини України Традиції
Джерело: 24 канал
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