13 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
13 листопада 2019 року вшановується пам'ять преподобного Никодима і преподобного Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж.
Никодим оберігав сім’ї від нещасть і різних бід. За давніми переказами, святий загасив своїм одягом пожежу, яка почалася в пекарні монастиря. У цей день почали з курятини готувати різні страви.
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З курки можна приготувати бульйон, котлети, курники (пироги з начинкою з м'яса курки). Також 13 листопада рибалки та мисливці, обов'язково відправлялися на промисел, щоб протягом наступного року їм сприяв успіх у справах.
Іменини 13 листопада святкують: Артем, Степан, Федір.
Народні прикмети на 13 листопада
– Гарна і сонячна погода – до сильного вітру.
– Горобці голосно цвірінькають – до тепла.
– Не чути гороб'ячого цвірінькання – незабаром сильно похолодає.
– Втрата ґудзика означає, що вас хтось наврочив.
– Те, що насниться цього дня – здійсниться через 9 днів.
Що можна робити 13 листопада
1. Сьогодні багато посміхайтеся і робіть добрі справи.
2. Цього дня заведено дарувати знайомим і незнайомим людям квіти.
3. Вважається, що якщо з'їсти страву з курятини цього дня – будете щасливими.
4. Щоб захистити себе від злих очей, треба покласти в кишеню нитку зеленого кольору. Увечері перед сном треба її спалити.
5. Якщо у вас є можливість довго поспати – обов'язково зробіть це. За повір'ям, що чим довший сон 13 листопада, тим довше ви проживете.
Що не можна робити 13 листопада
1. Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому недругу найлегше вам наврочити.