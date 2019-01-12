13-річна дочка Олі Полякової розповіла, як заробляє гроші

Старша донька співачки Олі Полякової, яка намагається бути якомога більше схожою на свою зіркову маму, зізналася, що заробляє власні гроші у соціальній мережі Instagram.

Про це 13-річна дівчина розповіла в інтерв'ю з Катьою Осадчою у програмі "Світське життя".

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Так, за словами Маші, на шопінг найчастіше вона ходить з власною банківською карткою.

Заробляю гроші через Instagram, я продаю рекламу, у мене 100 тисяч підписників. Але іноді мама і тато щось скидають,

– зазначила дочка Полякової.

Крім того, вона згадала про те, як змогла скинути сім кілограмів за чотири місяці. Так, Марія особливо у їжі себе не обмежувала.

"Тут немає жодного обмеження. Я їм білки, я їм цукор у фруктах. Я ні в чому себе не обмежую, що мені потрібно для організму. Я не їм чипси, цукерки, якісь гарніри. Не п'ю газовані напої", – наголосила вона.