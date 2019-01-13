13 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

13 січня 2019 року за християнським календарем – день преподобної Меланії або Щедрий Вечір. Також в народній традиції сьогодні українці святкують Старий Новий рік. Цього дня готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними. До столу подають ковбаси, шинки, холодці та різноманітні смаколики.

У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня.

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За стародавнім міфом, Меланка – єдина донька бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.

Іменини сьогодні святкують: Петро, Михайло.

Народні прикмети на 13 січня:

– Якщо ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.

– Якщо сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.

– Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.

– Якщо падає м'який сніг – на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим.

– Якщо на Меланії відлига, то чекайте теплого літа.



Меланка в Україні 2019

Що можна робити 13 січня

1. Дорослі після ситної і веселої вечері можна починати "водити Козу". Для цього треба зібратися ватагою та ходити щедрувати по хатах. Учасники дійства мають бути переодягнені у казкових персонажів: козу, кота, жида тощо.

2. Хлопці увечері переодягаються у "Меланку" і йдуть колядувати до тих осель, в яких живуть дівчата. За "Меланку" вбирається парубок, що вміє гарно жартувати. Парубки мають переодягнутися у козу, журавля, цигана, циганку і чорта. Вони мають бути в кожушках, лахмітті, підмальовані, з бородою та вусами. Ватага повинна бути дуже веселою та гучною, жартувати з господарями та лунко сміятися, а також бити в бубон, аби їх чули навкруги.

3. Дівчатам цього дня можна ворожити. Усі ворожіння можуть бути такими ж, як і на Андрія чи на інші святки.

Що не можна робити 13 січня

1. В Щедрий Вечір не можна нікому нічого позичати, адже можна весь рік провести в боргах.

2. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

3. У цей день не варто вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.

4. Постарайтеся не виносити з дому сміття, адже можете винести своє щастя.