14 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 червня в народному календарі відзначають день Устина і Харитона. Жінки намагаються в цей день бути поруч зі своїми чоловіками, адже, за повір'ям, Устин віддячиться за це і ніколи не розлучить подружжя.
Іменини сьогодні святкують: Денис, Валерій.
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Народні прикмети на 14 червня
– 14 червня вранці ясно – буде хороший урожай ярих зернових.
– Вітер дує із заходу – скоро погіршиться погода.
– Дощ 14 червня обіцяє хороший врожай льону.
Що можна робити 14 червня
- Сьогодні ідеальний день для збору лікарських трав. Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.
Що не можна робити 14 червня
- У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
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