Що можна і не можна робити 14 червня / Фото з відкритих джерел

14 червня в народному календарі відзначають день Устина і Харитона. Жінки намагаються в цей день бути поруч зі своїми чоловіками, адже, за повір'ям, Устин віддячиться за це і ніколи не розлучить подружжя.