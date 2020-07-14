Що можна і не можна робити 14 липня / Фото з відкритих джерел

14 липня в народному календарі вшановуються римські близнюки Косма і Даміан. Обоє братів були лікарями та отримали від Господа дар зцілювати душевні та тілесні недуги молитвою.