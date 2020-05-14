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14 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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14 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 14 травня / unsplash.com

14 травня в народному календарі відзначається день Веремія Запрягальника. З цих днів проводиться велика кількість посівних робіт, а погода встановлюється по-літньому теплою.

Іменини сьогодні святкують: Макар, Микита, Ніна, Тамара. 

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Народні прикмети на 14 травня

 – Якщо сонечко ясно зійшло, то і літо буде ясне.

 – На Ярему погожий день – хліба багато вродиться.

 – Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.

 – З вечора роса впала – до ясного дня.

 – З'явилися комарі на Веремія – пора вирушати в поле і сіяти жито.

Що можна робити 14 травня

  1. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 14 травня 

  1. Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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