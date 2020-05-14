14 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 травня в народному календарі відзначається день Веремія Запрягальника. З цих днів проводиться велика кількість посівних робіт, а погода встановлюється по-літньому теплою.
Іменини сьогодні святкують: Макар, Микита, Ніна, Тамара.
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Народні прикмети на 14 травня
– Якщо сонечко ясно зійшло, то і літо буде ясне.
– На Ярему погожий день – хліба багато вродиться.
– Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.
– З вечора роса впала – до ясного дня.
– З'явилися комарі на Веремія – пора вирушати в поле і сіяти жито.
Що можна робити 14 травня
- Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.
Що не можна робити 14 травня
- Не можна 14 травня давати в борг зерно, хліб і насіння – врожаю не буде.