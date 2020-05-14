14 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 травня в народному календарі відзначається день Веремія Запрягальника. З цих днів проводиться велика кількість посівних робіт, а погода встановлюється по-літньому теплою.

Іменини сьогодні святкують: Макар, Микита, Ніна, Тамара.

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Народні прикмети на 14 травня

– Якщо сонечко ясно зійшло, то і літо буде ясне.

– На Ярему погожий день – хліба багато вродиться.

– Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.

– З вечора роса впала – до ясного дня.

– З'явилися комарі на Веремія – пора вирушати в поле і сіяти жито.

Що можна робити 14 травня

Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 14 травня