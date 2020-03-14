14 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 березня в народному календарі відзначають день Преподобної Євдокії. Це ім'я асоціюється з покровительством земної природи і означає пробудження життєвої сили землі. Євдокія відзначалася суворим дотриманням обітниць, за що Господь наділив її даром чудотворення.

Іменини сьогодні святкують: Анна, Антоній, Антоніна, Дарина, Домініка, Євдокія, Нестор, Олександр, Олександра.

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Народні прикмети на 14 березня

– Якою сьогодні буде погода, таким буде і літо.

– Якщо падає дощ – літо буде теплим й мокрим.

– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.

Що можна робити 14 березня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 14 березня

1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.