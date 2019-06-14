14 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 червня в народному календарі відзначають день Устина і Харитона. Жінки намагаються в цей день бути поруч зі своїми чоловіками, адже, за повір'ям, Устин віддячиться за це і ніколи не розлучить подружжя.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Віра, Гаврило, Давид, Павло.
Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день
Народні прикмети на 14 червня
– Ранок похмурий – чекайте доброго врожаю.
– Вітер дме із західної сторони – чекайте погіршення погоди найближчим часом.
Що можна робити 14 червня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 14 червня
1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі