14 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 червня в народному календарі відзначають день Устина і Харитона. Жінки намагаються в цей день бути поруч зі своїми чоловіками, адже, за повір'ям, Устин віддячиться за це і ніколи не розлучить подружжя.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Віра, Гаврило, Давид, Павло.

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Народні прикмети на 14 червня

– Ранок похмурий – чекайте доброго врожаю.

– Вітер дме із західної сторони – чекайте погіршення погоди найближчим часом.

Що можна робити 14 червня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 14 червня

1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.