14 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 квітня 2019 року вшановується християнська свята Марія Єгипетська. 50 років вона провела в пустелі. Всі ці роки присвятила посту та молитвам, а також викорінювала в собі всі гріховні бажання.

Марія Єгипетська – чи не єдина свята жінка, яка зображена на іконах з непокритою головою та з короткими білими волоссям. З мертвим ламким волоссям, висушеними і вибіленими нещадним сонцем пустелі.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Марк, Юхим.

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Народні прикмети на 14 квітня

– Зоряне і ясне небо 14 квітня – буде благодатне літо, і вдасться зібрати багатий урожай.

– Худоба 14 квітня дуже сильно кричить – чекайте негоди.

– Під час заходу видно блискавку – вранці буде дощ.

– Гроза в цей день – літо буде посушливим.

– Вночі на небі зірок не видно – чекайте потепління.

Що можна робити 14 квітня

1. До Марії Єгипетської треба звертатися за захистом від пристріту, поганого слова та псування.

2. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 14 квітня

1. Не можна нічого різати чи стригти. Цього дня рекомендується взагалі не брати ніж у руки.

2. Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.