14 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 квітня християни вшановують пам'ять Преподобної Марії Єгипетської, яка 50 років жила в пустелі, молилася і викорінювала з себе гріховні бажання.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Марк, Юхим.

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Народні прикмети на 14 квітня

– Якщо цього дня розіллється велика вода, то чекайте великих трав і раннього покосу по весні.

– Вночі зірок не видно – на теплу погоду.

– Сині хмари по небу пливуть – до тепла і дощу.

Що можна робити 14 квітня

1. До Марії Єгипетської треба звертатися за захистом від пристріту, поганого слова та псування.

2.Сьогодні вдалий день для стрижки. Вона принесе вам радість та благополуччя.

Що не можна робити 14 квітня

1.Не рекомендується в цей день нічого планувати, краще перенесіть планування завдань та цілей на наступний день.

2.Не можна цього дня лихословити та обговорювати людей.