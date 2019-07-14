14 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 липня в церкві вшановуються святі чудотворці Даміан і Косма, яких в народі називають Дем'яном і Кузьмою. Вони були братами і працювали лікарями, рятуючи людей від хвороб. Згодом прославилися тим, що заволоділи даром зцілювати.

Іменини сьогодні святкують: Ангеліна, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро.

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Народні прикмети на 14 липня

– Чути співи солов'я – значить, зима настане лише через 30 днів після свята Покрови, а весь цей час буде тепло.

– Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі – буде сильна гроза.

Що можна робити 14 липня

1. На Кузьму і Дем'яна рекомендують збирати ягоди – малину і агрус, з яких можна зварити варення чи зробити компот. Малинове варення, зварене в цей день – виходить дуже смачним.

Що не можна робити 14 липня

1. Уникайте у цей день авантюр та ризикованих пригод.