14 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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14 листопада 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 14 листопада / Радіо Трек

14 листопада 2019 року – день святих чудотворців Кузьми й Дем'яна. Брати-близнюки Кузьма й Дем'ян родом з Малої Азії. Вони були освіченими й талановитими лікарями, покровителями аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів, фізиків та перукарів. У них був надзвичайний дар – зцілювати душевні та тілесні рани за допомогою молитов.

Особливу шану брати мали через те, що не брали грошей за свою роботу. Вони лікували усіх нужденних, особливо – бідних. Лікуючи хворих, брати навертали їх у християнську віру. 14 листопада завершуються будь-які польові роботи, починаються морози, люди готуються до зими.

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За народними оповідями, 14 листопада називають дівочим або курячим святом. Цього дня відбувалися молодіжні вечорниці. Дівчата приносили на гуляння кури. З курячого м'яса готували різні страви, а ввечері подавали на стіл, парубки жартома визначали – "чия курятина смачніша". Віддавна предки вірили, що святі опікуються домашньою птицею, відтак кури були символом щастя й плодючості.

Кузьма і Дем’ян колись були ковалями і одного разу, побачивши змію – вбили її, а потім спалили і розвіяли за вітром. За легендою, з того попелу й розвелися змії.

Іменини 14 листопада святкують: Давид, Дем'ян, Денис, Федір, Яків.

Народні прикмети на 14 листопада

– Якщо мороз слабкий, то зима настане пізно.

– Теплий день – зима не настане на початку грудня і буде теплою.

– На річках утворився лід – мороз буде триматися до весни.

– Якщо наймолодший чоловік у сім'ї з'їсть куряче серце – буде увесь рік здоровим.

– Нявкає кішка – до невезіння.

Що можна робити 14 листопада

1. Дівчатам та жінкам з цього дня дозволяється в'язати теплі речі.

2. Щоб водилася курятина – їжте цього дня страви з птиці.

Що не можна робити 14 листопада

1. Подаючи милостиню – не дивіться жебракові в очі – до біди.

2. Не виливайте на вулицю воду, яка залишилася після купання немовлятка, бо, ймовірно, він страждатиме від безсоння.

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Теги: LifeStyle Традиції
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