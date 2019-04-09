14-річна донька Моніки Беллуччі і Венсана Касселя знялася для реклами Dolce & Gabbana

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Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Діва
Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Діва / Instagram/ @monicabelluccilatest

Старша донька одного з найзнаменитіших зіркових екс-подружжів потроху починає входити в світ шоу-бізнесу. Так, днями у 14-річної Діви Кассель, доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, відбулася перша колаборація із люксовим брендом.

Діти зіркових батьків все частіше починають з'являтися на подіумах, у фільмах та на фото з рекламних кампаній. Так, шоу-бізнес вже підкорюють Ліла Грейс Мосс, донька Кейт Мосс і Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, а тепер у юних моделей з'явилася ще одна конкурентка. 14-річна Діва Кассель вперше взяла участь у кампейні зі знаменитим брендом.

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В мережу потрапили фото зі зйомок дівчини для нової колекції Dolce & Gabbana. На знімках донька зіркових батьків постала у світлій сукні та з розпущеним волоссям. Поруч з нею працювала велика команда, а за кадром підтримувала 54-річна Моніка Беллуччі. Декораціями для фотосесії послужили жовтий пікап та багато живих яскравих квітів.

Дочка Моніки Беллуччі
Дочка Моніки Беллучі Діва Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Дочка Монніки Беллучі
Дочка Моніки Беллучі і Венсана Касселя Діва Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Діва Кассель дочка Моніки Беллуччі
Дочка Моніки Беллучі і Венсана Касселя Діва Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

Дочка Моніки Беллуччі
Дочка Моніки Беллучі і Венсана Касселя Діва Кассель / Instagram / @monicabelluccilatest

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Мода Моніка Беллуччі
Джерело: LifeStyle 24
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