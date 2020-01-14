14 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 січня відзначають три свята. Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, Василя та Старий Новий рік. Його відзначають в країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в оселю першим обов'язково повинен зайти чоловік, саме тому запрошують посівальників-хлопців.

Іменинини сьогодні святкує Василь

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Народні прикмети на 14 січня

– Завірюха на Старий Новий рік віщує великий урожай горіхів.

– Якщо небо ясне і зоряне – буде багатий урожай ягід.

– Якщо 14 січня багато пухнастого інію на деревах, то рік буде багатий на мед.

– На Василя туман – чекайте хорошого урожаю.

Що можна робити 14 січня

1. У день Старого Нового року треба бути радісними, веселими та добродушними. За повір'ям, як зустрінеш Новий Рік, так його і проживеш.

Що не можна робити 14 січня

1. Не вимітайте зерно, яке насипали посівальники, а зберіть в одну купку і під вечір винесіть курам.

2. Не рекомендується 14 січня виносити з хати сміття, адже можете винести щастя.