14 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 вересня вшановується пам’ять святого Симеона, який прожив більше 100 років. Він був праведником, отримав від Бога дар зцілювати душевні і тілесні недуги, передбачити майбутнє. Святий усамітнився в Сирійську пустелю і побудував стовп, висотою в кілька метрів, і оселився на ньому. Він не мав змоги лягти і відпочити, дотримувався стриманості у їжі та молився Богові.
Іменини сьогодні святкують: Маргарита, Марта, Марфа.
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Народні прикмети на 14 вересня
– Якщо погода тепла, то і зима теплою буде.
– Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.
– Дощова погода – до сирої осені.
– Ясно на Семена – осінь погожою буде.
– Шпаки на південь не летять – осінь буде затяжною.
Що можна робити 14 вересня
1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.
2. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.
Що не можна робити 14 вересня
1. У цей день не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.
2. Не рекомендується займайтеся важкими фізичними справами.