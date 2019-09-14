14 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 вересня вшановується пам’ять святого Симеона, який прожив більше 100 років. Він був праведником, отримав від Бога дар зцілювати душевні і тілесні недуги, передбачити майбутнє. Святий усамітнився в Сирійську пустелю і побудував стовп, висотою в кілька метрів, і оселився на ньому. Він не мав змоги лягти і відпочити, дотримувався стриманості у їжі та молився Богові.

Іменини сьогодні святкують: Маргарита, Марта, Марфа.

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Народні прикмети на 14 вересня

– Якщо погода тепла, то і зима теплою буде.

– Південний вітер дме – до теплої і сирої зими.

– Дощова погода – до сирої осені.

– Ясно на Семена – осінь погожою буде.

– Шпаки на південь не летять – осінь буде затяжною.

Що можна робити 14 вересня

1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.

2. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Що не можна робити 14 вересня