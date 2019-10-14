14 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

14 жовтня християни відзначають велике релігійне свято осені Покрови Пресвятої Богородиці. Свято Покрови завжди вважалося в народі важливим святом, тому в цей день християни йдуть у храм усією родиною — помолитися Пресвятій Богородиці та попросити її про благополуччя.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман.

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Народні прикмети на 14 жовтня

– Журавлі вже відлетіли – чекайте на ранню зиму.

– Випав сніг – прикмета, що зима буде сніжною і морозною.

– Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима.

– Вітер дме в північного боку – зима буде холодною.

– Немає снігу – Різдво також буде безсніжним.

– Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Що можна робити 14 жовтня

1. У це свято треба піти в церкву на Богослужіння і попросити Божу Матір про заступництво і щасливе заміжжжя.

2. За можливості допомагайте цього дня бідним та сиротам.

Що не можна робити 14 жовтня

1. Сьогодні не можна займатися важкою фізичною працею.

2. На Покрову не можна лихословити та вживати алкоголь.

3. У цей день не можна позичати грошей.