15 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 червня в народному календарі відзначають день Зеленого В'юна. Також в цей день вшановується святитель Никифор – патріарх і сповідник Константинопольський.
Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Марія.
Читайте також Вихідні у червні 2020: скільки будуть відпочивати українці
Народні прикмети на 15 червня
– Якщо вранці та вночі тихо – гарна погода збережеться ще на довго.
– Посилення вітру після тривалої тихої погоди – до дощу.
– Сонце ввечері за хмари зайшло – чекайте на негоду.
– Соловей співає всю ніч – буде сонячний день.
– Горобці б'ються і граються – очікуйте гарної погоди найближчим часом.
– З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – погода буде тихою і теплою.
– Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.
Що можна робити 15 червня
- Сьогодні присвятіть день молитві та духовному зростанню.
Що не можна робити 15 червня
- Не варто в цей день встрявати у сварки.
- Сьогодні не можна пришивати ґудзики, адже ви не зможете позбутися від старих проблем.