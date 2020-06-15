15 червня в народному календарі відзначають день Зеленого В'юна. Також в цей день вшановується святитель Никифор – патріарх і сповідник Константинопольський.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Марія.

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Народні прикмети на 15 червня

– Якщо вранці та вночі тихо – гарна погода збережеться ще на довго.

– Посилення вітру після тривалої тихої погоди – до дощу.

– Сонце ввечері за хмари зайшло – чекайте на негоду.

– Соловей співає всю ніч – буде сонячний день.

– Горобці б'ються і граються – очікуйте гарної погоди найближчим часом.

– З самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані – погода буде тихою і теплою.

– Вітер із заходу дме – найближчим часом буде похолодання.

Що можна робити 15 червня

Сьогодні присвятіть день молитві та духовному зростанню.

Що не можна робити 15 червня