15 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 липня в народному календарі вшановується пам'ять святителя Фотія. Також сьогодні вшановують Берегиню – міфічну істоту, яка живе у водоймах та оберігає людський рід від неприємностей.
Іменини сьогодні святкують: Арсеній.
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Народні прикмети на 15 липня
– На березі з'явилися жовті листочки – очікуйте на ранню зиму.
– У лісі з'явилося багато ягід до 15 липня – прикмета того, що зима буде морозною.
Що можна робити 15 липня
- Якщо у вашому житті є якісь проблеми – знайдіть дерево в'яз та обійміть його. Вважається, що дерево дасть людині запас життєвих сил.
- Посадіть в цей день дерево у своєму дворі, яке буде відвертати вашу оселю від бід та нещасть.
Що не можна робити 15 липня
- Сьогодні забороняється будь-яка фізична робота в полі чи на городі.
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