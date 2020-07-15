Що можна і не можна робити 15 липня / Фото з відкритих джерел

15 липня в народному календарі вшановується пам'ять святителя Фотія. Також сьогодні вшановують Берегиню – міфічну істоту, яка живе у водоймах та оберігає людський рід від неприємностей.