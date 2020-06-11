Старша донька королеви української сцени не уникає публічності й бере приклад зі своєї зіркової мами. Марія Полякова опублікувала відверті фото в басейні, на яких позувала в купальнику. Прихильники не могли не помітити приголомшливу схожість дівчинки зі співачкою.

Маша Полякова активно розвиває особистий блог в соціальних мережах й всіляко виборює увагу публіки. В інстаграм-профілі вона опублікавала спокусливі фото, на яких позувала в басейні поблизу заміського маєтку своєї зіркової родини.

До теми Донька Полякової вперше показала свого хлопця: романтичне фото підлітків

Дівчина постала в смарагдовому купальнику, в якому раніше публікувала світлини з відпочинку в Маямі. До слова, цей купальник Маша ділить з Олею Поляковою, адже співачка також з'являлася в ньому на пляжі. Сама ж Марія з настанням літнього сезону не знехтувала можливістю порелаксувати в басейні й заразом засвітити свою фігуру, яка так схожа на мамину.

Маша позувала з довгим мокрим волоссям, яке зібрала ззаду. Вона ніжилася на сонці без макіяжу, насолоджуючись літом. Найефектнішим був кадр, на якому Маша сперлась на бортик басейну руками. Її стрункі ноги та тендітна талія викликали захват у фоловерів навіть попри те, що в юної блогерки чимало хейтерів у мережі.

Фото Марії Полякової в купальнику

Варто зазначити, що не завжди тіло доньки Полякової викликало захват в прихильників. Кілька років тому її фігуру нещадно розкритикували в мережі після того, як зіркова матуся поділилася світлинами з донькою в купальнику. З того часу дівчинка почала слідкувати за своїм харчуванням і займатися спортом, аби не відставати від своєї мами-красуні.