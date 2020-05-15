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15 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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15 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 15 травня / Фото з відкритих джерел

15 травня відзначають день Бориса та Гліба – молодших синів Володимира – христителя Русі. Борис і Гліб, об’єднані одним мученицьким подвигом, в очах народу злилися в єдиний образ мученика і почали називатися Борисогліб.

Іменини сьогодні святкують: Борис, Гліб, Давид. 

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Народні прикмети на 15 травня

 – Соловей піснею розливається – весну проводжає, а літо зустрічає.

 – Якщо схід ясний – до дощового літа.

 – Соловей всю ніч співає – наступний день буде сонячним.

 – На Бориса і Гліба ясний захід – до посушливого літа.

 – Хто вранці почує солов'їні співи – щасливим буде цілий рік.

Що можна робити 15 травня

  1. В день Бориса і Гліба можна звертатися до керівництва з проханням, не боячись, що вам відмовлять.

Що не можна робити 15 травня 

  1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Цього дня прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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