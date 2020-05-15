15 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 травня відзначають день Бориса та Гліба – молодших синів Володимира – христителя Русі. Борис і Гліб, об’єднані одним мученицьким подвигом, в очах народу злилися в єдиний образ мученика і почали називатися Борисогліб.
Іменини сьогодні святкують: Борис, Гліб, Давид.
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Народні прикмети на 15 травня
– Соловей піснею розливається – весну проводжає, а літо зустрічає.
– Якщо схід ясний – до дощового літа.
– Соловей всю ніч співає – наступний день буде сонячним.
– На Бориса і Гліба ясний захід – до посушливого літа.
– Хто вранці почує солов'їні співи – щасливим буде цілий рік.
Що можна робити 15 травня
- В день Бориса і Гліба можна звертатися до керівництва з проханням, не боячись, що вам відмовлять.
Що не можна робити 15 травня
- Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Цього дня прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.