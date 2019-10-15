150-кілограмова модель показала оголене фото з сином та розповіла про післяпологову депресію

Американська модель Тесс Голлідей три роки тому вдруге стала матір’ю. Відтоді її кар'єра анітрохи не зазнала змін, втім, як виявилось, жінка ретельно приховувала свої страхи та пережила справжню депресію.

У червні 2016 року модель народила сина Боуї від художника Ніка Голлідея. Зірка рідко ділилась кадрами з малям протягом останніх трьох років, але 14 жовтня вона привідкрила завісу її особистого життя. Стало відомо, що вона переживала післяпологову депресію.

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Коли я дивлюся на це фото, мене переповнює стільки емоцій. Я пам'ятаю, як я себе почувала на цій фотографії, і як було багато щастя з нотами занепокоєння, депресії і самотності. У той час, як навколо мене була підтримка, у більшості моїх друзів не було маленьких дітей, і, звичайно, вони не розуміли, як це – боротися з тим, щоб ти стала мамою, в душі якої – післяпологова депресія,

– зізналась plus-size модель.

На світлині пишнотіла зірка постала оголеною з численними татуюваннями, а поряд з нею лежав та усміхався її маленький син. Менше, ніж за добу знімок оцінили більше 50 тисяч користувачів.



Оголена Тесс Голлідей і її син Боуї / Instagram / @tessholliday

Відомо, що Тесс Голлідей у віці 20 років народила свого першого сина Раюлі, якому наразі близько 14 років. Але в одному з інтерв’ю у 2015 році Тесс заявила, що не підтримує жодних контактів з батьком хлопця.

Хто така Тесс Холлідей?34-річна успішна американська модель вагою 155 кг. Тесс також активістка "бодипозитиву", яка виступає з лекціями. 2019 році заявила, що є пансексуалом – сексуальна орієнтація, яка характеризується надміру чуттєвим та романтичним потягом до людей незалежно від їхньої гендерної ідентичності та біологічної статі.