150-кілограмова модель показала оголене фото з сином та розповіла про післяпологову депресію

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Тесс Голлідей
Тесс Голлідей / Instagram / @tessholliday

Американська модель Тесс Голлідей три роки тому вдруге стала матір’ю. Відтоді її кар'єра анітрохи не зазнала змін, втім, як виявилось, жінка ретельно приховувала свої страхи та пережила справжню депресію.

У червні 2016 року модель народила сина Боуї від художника Ніка Голлідея. Зірка рідко ділилась кадрами з малям протягом останніх трьох років, але 14 жовтня вона привідкрила завісу її особистого життя. Стало відомо, що вона переживала післяпологову депресію.

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Коли я дивлюся на це фото, мене переповнює стільки емоцій. Я пам'ятаю, як я себе почувала на цій фотографії, і як було багато щастя з нотами занепокоєння, депресії і самотності. У той час, як навколо мене була підтримка, у більшості моїх друзів не було маленьких дітей, і, звичайно, вони не розуміли, як це – боротися з тим, щоб ти стала мамою, в душі якої – післяпологова депресія,
– зізналась plus-size модель.

На світлині пишнотіла зірка постала оголеною з численними татуюваннями, а поряд з нею лежав та усміхався її маленький син. Менше, ніж за добу знімок оцінили більше 50 тисяч користувачів.

Тесс Голлідей
Оголена Тесс Голлідей і її син Боуї / Instagram / @tessholliday

Відомо, що Тесс Голлідей у віці 20 років народила свого першого сина Раюлі, якому наразі близько 14 років. Але в одному з інтерв’ю у 2015 році Тесс заявила, що не підтримує жодних контактів з батьком хлопця.

Хто така Тесс Холлідей?34-річна успішна американська модель вагою 155 кг. Тесс також активістка "бодипозитиву", яка виступає з лекціями.  2019 році заявила, що є пансексуалом – сексуальна орієнтація, яка характеризується надміру чуттєвим та романтичним потягом до людей незалежно від їхньої гендерної ідентичності та біологічної статі.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Зіркові мами
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