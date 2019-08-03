150-кілограмова модель Тесс Холлідей розповіла про боротьбу з депресією та комплексами

Американська модель Тесс Холлідей, вага якої перевищує 150 кілограмів, створила собі образ впевненої жінки у соціальних мережах, яка любить свої пишні форми та не боїться демонструвати зайву вагу. Однак зірка опублікувала приголомшливе зізнання про те, що страждає депресією.

Про це Тесс поділилася з шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. До слова, за моделлю стежать 1,2 мільйона користувачів у мережі.

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Холлідей опублікувала селфі, на якому вона позує без макіяжу, та у підписі повідомила, що бореться із депресією. За словами моделі, зараз їй дуже складно

Ця депресія була найважчою для мене, ніж будь-коли, і я потроху працюю з нею терапією та фізичними вправами. Я вдячна, що моя кар’єра є досить успішною, що я можу зробити крок назад і працювати над собою дуже інтенсивно і змістовно. Соціальні мережі – чудовий інструмент для спілкування з іншими, і бла-бла-бла... але це для мене зараз недобре. Тож, коли ви запитуєте, ні, я не в порядку, але я роблю кроки, щоб повернутися до нормального життя,

– розповіла знаменитість.

Також Тесс Холлідей є мамою двох дітей: 13-річного Райлі та 3-річного Боуї. Днями пишнотіла модель опублікувала фото з молодшим сином у басейні та заявила, що її син ніколи не дізнається, як це мати маму, котра соромиться власного тіла. Жінка згадала, як стала мамою вперше та соромилася показувати себе та свою фігуру, відтак не змогла цілком насолодитися спільним часом з дитиною.

Я думала про це, тому що зараз літо і майже кожна діяльність проходить не вдома, у спеку, і ми маємо додатковий тиск людей, які використовують токсичну мову дієтичної культури, наприклад "пляжні тіла". Я є мамою тринадцять років, і я пропустила чимало моментів зі своїм старшим сином. Чому? Тому що я надто боялася одягати купальник. Почуття, що я на публіці не могла приховати своє гладке тіло кардиганом, було моїм найгіршим кошмаром. У мене немає жодної фотографії зі мною та Райлі на пляжі чи в басейні... Незважаючи на те, що це зайняло у мене більше часу, ніж я хотіла, я маю дивовижні спогади на кшталт цього з Боуї і компенсувала втрачений час зі своїм старшим сином,

– згадала Тесс Холлідей.

Своє відверте зізнання зірка підсумувала: "Не дозволяйте страху перешкоджати насолоджуватися своїм життям, ви заслуговуєте на прекрасні моменти та чудові фотографії, щоб запам'ятати їх".

До слова, у вересні 2018-го журналіст Пірс Морган звернувся до Тесс Холлідей із несподіваною заявою. Чоловік звернув увагу на вагу зірки та зазначив, що вона страждає на морбідне ожиріння, відтак може отримати серйозні захворювання.

Таким чином представник ЗМІ натякнув, що надмірна вага може вбити манекенницю. Норовлива Тесс, яка при зрості 1,6 метра важить понад 150 кілограмів, відповіла, що в захваті від свого вигляду, а хейтери завжди переслідуватимуть її.