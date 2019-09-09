150-кілограмова модель Тесс Холлідей сміливо вийшла на подіум в Нью-Йорку: фото і відео

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Тесс Холлідей
Тесс Холлідей / www.gettyimages.com

Пишнотіла модель Тесс Холлідей з'явилася на подіумі від бренду Chromat в рамках нью-йоркського Тижня моди. Зірка вийшла в обтислому вбрані з весняно-літньої колекції 2020 року та привернула чимало уваги до себе.

Американська модель Холлідей, вага якої перевищує 150 кілограмів, роками бореться за бодипозитив. Жінка створила собі образ впевненої жінки у соціальних мережах, яка не боїться хизуватися пишними формами. У серпні Тесс повідомила, що страждає від депресії та стала з'являтися на публіці рідше. Відтак її вихід на подіум став неочікуваним для багатьох користувачів у мережі.

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Як відомо, бренд Chromat завжди бере на свої покази колекцій моделей різних національностей та типажів, просуваючи різноманітність.

На подіумі модель з'явилася у білій обтислій сукні з принтом у вигляді надпису Sample size. Цією фразою дизайнери вирішили привернути увагу, що у модному світі багато одягу шиють на, так званий, нульовий розмір, який підходить лише на модельні ідеальні параметри.

Тесс Холлідей
Тесс Холлідей / Getty Images

Тесс Холлідей
​Тесс Холлідей / Getty Images

Тесс Холлідей
​Тесс Холлідей / Getty Images

 

У вересні 2018-го скандальний журналіст Пірс Морган звернувся до Тесс Холлідей із несподіваною заявою. Чоловік звернув увагу на вагу зірки та зазначив, що вона страждає на морбідне ожиріння, відтак може отримати серйозні захворювання.

Таким чином представник ЗМІ натякнув, що надмірна вага може вбити манекенницю. Норовлива Тесс, яка при зрості 1,6 метра важить понад 150 кілограмів, відповіла, що в захваті від свого вигляду, а хейтери завжди переслідуватимуть її.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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