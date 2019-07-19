155-кілограмова модель Тесс Холлідей відверто показала сідниці у купальнику: фото

У мережу потрапили пляжні фото однієї з найпишнотіліших моделей у світі Тесс Холлідей, які зробити папараці. Так, ці знімки опублікували світові таблоїди, які обговорили форми жінки. Натомість зірка не проігнорувала це та сміливо опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram.

Американська модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої сягає близько 155 кілограмів, часто демонструє любов до себе та свого тіла у соціальних мережах. Так, у жінки кількість прихильників сягає двох мільйонів користувачів.

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Папараці сфотографували Тесс, коли вона купалася у морі в чорному закритому купальнику з тропічно-квітковим принтом. У такому вбранні зірка продемонструвала свої пишні груди, тату та plus-size фігуру.

Більше тисячі шанувальників написали компліменти у коментарях, а самі знімки зібрали понад 54 тисячі вподобань.



Тесс Холлідей / Instagram / @tessholliday



Тесс Холлідей / Instagram / @tessholliday



Тесс Холлідей / Instagram / @tessholliday

Як Тесс Холлідей реагує на критику?У вересні 2018-го журналіст Пірс Морган звернувся до Тесс Холлідей із несподіваною заявою. Чоловік звернув увагу на вагу зірки та зазначив, що вона страждає на морбідне ожиріння, відтак може отримати серйозні захворювання. Таким чином представник ЗМІ натякнув, що надмірна вага може вбити манекенницю. Норовлива Тесс, яка при зрості 1,6 метра важить понад 150 кілограмів, відповіла, що в захваті від свого вигляду, а хейтери завжди переслідуватимуть її.