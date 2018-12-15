15 грудня 2018 року відзначають день святого пророка Авакума, який є восьмим з дванадцяти апостолів. За давніми переказами, він передбачив падіння Єрусалиму.

Іменини 15 грудня святкують: Борис, Володимир, Іван, Кирило, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Сергій, Степан.

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Народні прикмети на 15 грудня:

– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.

– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.

– Кішка спить весь день – буде холоднеча.

– Якщо ж, незважаючи на морози, закукарікає півень – чекайте відлиги.

– Яскраві зірки віщують сильні морози.

– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.

– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.

Що можна робити 15 грудня

1. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.

2. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.

3. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.

Що не можна робити 15 грудня

1. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

3. Не говорити погані речі про людей.