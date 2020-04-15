15 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 15 квітня / unsplash.com

15 квітня в народному календарі відзначають день Тита, який є покровителем багатьох справ, які пов'язані з прибутком. До святого звертаються, щоб він допоміг у справах, приніс процвітання і добробут.