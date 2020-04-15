15 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 квітня в народному календарі відзначають день Тита, який є покровителем багатьох справ, які пов'язані з прибутком. До святого звертаються, щоб він допоміг у справах, приніс процвітання і добробут.
Іменини сьогодні святкує Григорій.
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Народні прикмети на 15 квітня
– Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
– Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.
– Голуби сьогодні воркують – до потепління.
Що можна робити 15 квітня
1.Цього дня треба потайки робити добрі справи. Якщо ви допоможете комусь, то святий Тит згодом допоможе і вам. Однак не робіть добрі справи лише з корисливою метою.
Що не можна робити 15 квітня
1.Сьогодні не рекомендовно проводити операції, уколи чи відвідувати стоматолога.
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