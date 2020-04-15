24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

15 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 15 квітня / unsplash.com

15 квітня в народному календарі відзначають день Тита, який є покровителем багатьох справ, які пов'язані з прибутком. До святого звертаються, щоб він допоміг у справах, приніс процвітання і добробут.

Іменини сьогодні святкує Григорій.

Читайте також Страсний тиждень 2020: що можна їсти

Народні прикмети на 15 квітня

– Глухар кричить – чекайте багатого врожаю.
 
– Дергачі 15 квітня кричать – літо родючим буде.
 
– Голуби сьогодні воркують – до потепління. 

Що можна робити 15 квітня

1.Цього дня треба потайки робити добрі справи. Якщо ви допоможете комусь, то святий Тит згодом допоможе і вам. Однак не робіть добрі справи лише з корисливою метою. 

Що не можна робити 15 квітня 

​1.Сьогодні не рекомендовно проводити операції, уколи чи відвідувати стоматолога. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
14 квітня 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
Олена Булан
14 квітня 15:51 8 нових українських фільмів, які можна легально дивитись онлайн
Юлія Михайлова
14 квітня 11:16 Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика
Квітослава Туз
14 квітня 09:33 Подушка та ковдра замість сукні: як зірки в Україні та світі приміряють "карантинний" тренд
Уляна Журба
13 квітня 20:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба

Новини
Більше новин