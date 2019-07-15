15 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 липня в народному календарі вшановується пам'ять святителя Фотія. Також сьогодні вшановують Берегиню – міфічну істоту, яка живе у водоймах та оберігає людський рід від неприємностей.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній.

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Народні прикмети на 15 липня

– В лісі з'явилося багато ягід до 15 липня – прикмета того, що зима буде морозною.

Що можна робити 15 липня

1. Візьміться сьогодні за справи, які дуже давно відкладали.

Що не можна робити 15 липня

1. Цього дня забороняється працювати в полі.

2. День рекомендується провести вдома, тож не плануйте далеких поїздок.

3. Сьогодні можна проводити час на самоті.