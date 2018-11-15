15 листопада 2018 вшановують пам'ять святих Акиндіна, Пигасія і 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство. Святі Акиндін та Пигасій були таємними християнами. Цар почав переслідувувати їх і наказав бити батогами. Втомлені кати змінювалися, а святі мученики жодного разу не закричали і не застогнали. Навіть цар не витримав напруги і втратив свідомість.

Усі вважали царя мертвим, але святі звернулися до Бога, і цар отямився. Прокинувшись, цар Сапор звинуватив святих у чаклунстві і звелів повісити їх над багаттям, щоб задушити димом. Святі щиро молилися і вогонь згас. Мотузки, якими вони були зв'язані – розпалися.

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Коли цар запитав їх, як це сталося – святі мученики розповіли йому про Христа, який здатен робити чудеса. Від шаленої люті, цар почав хулити ім'я Господнє. Тоді святі промовили: "Замовчи", – і цар онімів. Збожеволівши від страху, він намагався жестами наказати, щоб відвели святих мучеників у в'язницю. Його ніхто не міг зрозуміти, після чого він зірвав із себе мантію, рвав на собі волосся, бив себе по обличчю.

Святий Акиндін пожалів його і забрав у нього німоту. Однак цар не оцінив їхнього вчинку, а поклав їх на залізну решітку і розпалив під ним вогонь. Святі почали молитися, раптово пішов дощ і загасив вогонь. Побачивши чудо, яке трапилося вчергове – більшість почали вірити у Христа.

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Мати царя також сповідала віру в Бога. Цар побачив, що кількість християн зростає, тому оголосив народові, щоб всім відрубали голови. За наказом царя, воїни знищили 7 тисяч християн.

Іменини 15 листопада святкують: Домініка, Костянтин.

Народні прикмети на 15 листопада

– Якщо кішка весь день спить – до холоду.

Що можна робити 15 листопада

1. Якщо ваша дитина погано спить, то молитва цього дня допоможе внормувати сон, і ваш малюк спатиме міцно та безтурботно.

2. Сьогодні треба займатися шиттям, прядінням, рукоділлям. Важливо до свят встигнути все, що ви почнете.

Що не можна робити 15 листопада

1. Не їдьте в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.

2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.