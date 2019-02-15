15 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 лютого 2019 року християни відзначають Стрітення Господнє, яке вшановують на сороковий день після Різдва Христового. Цього дня у церквах святять воду та свічки. Посвячені на Стрітення свічки називаються "громничними", адже їх запалюють і ставлять перед образами під час сильної грози, щоб оберегти людей від грому. Якщо людина боїться блискавки грози, то свічка здатна втамувати страх.

На Стрітення Господнього, у церквах святять воду. Для цього у невживану раніше посудину набирають воду, приносять додому з церкви і пильно бережуть. Цій воді завжди приписувалась магічна сила. За народним повір'ям – це цілюща вода. Нею натирали хворі місця у людини з вірою, що вода сприяє швидшому одужанню та загоєнню ран. Найкраще освячена вода допомагала від пристріту.

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У народі вірять, що на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди – де була весна. Зима та літо зустрічаються і сперечаються між собою за те, хто ще залишиться господарювати. Якщо до вечора потепліє, то виграло літо і незабаром прийде справжня тепла весна. Якщо ввечері стало холодніше, то зима залишиться ще на деякий час.



15 лютого – Стрітення Господнього

Іменини сьогодні святкують: Василь.

Народні прикмети на 15 лютого

– На Стрітення тепло і сонячно – весна буде теплою.

– Цього дня падає сніг – весна буде затяжною і дощовою.

– Якщо на Стрітення під стріхами видніються бурульки, то буде добрий урожай кукурудзи.

– Вода капає із стріх – буде затяжна весна, якщо тепло, а зі стріх не капає – весна буде рання та суха.

– Якщо цього дня немає сонця – чекай суворих морозів.

– На Стрітення холодно – незабаром розпочнеться тепла весна.

Що можна робити 15 лютого

1. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

Що не можна робити 15 лютого

1. На Стрітення не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати та прати одяг.

2. Цього дня не радять вирушати у велику мандрівку. Існує таке прислів'я: "На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся".