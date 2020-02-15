15 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. У цей день віряни несуть в церкву свічку, яку під час сильної грози чи пожежі запалюють в оселі в якості оберегу. Якщо людина боїться блискавки та грози, то свічка здатна втамувати страх.

За народними прикметами, на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди – де була весна. Зима та літо зустрічаються і сперечаються між собою за те, хто ще залишиться господарювати. Якщо до вечора потепліє, то виграло літо і незабаром прийде справжня тепла весна. Якщо ввечері стало холодніше, то зима залишиться ще на деякий час.

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Іменини сьогодні святкує Василь.

Народні прикмети на 15 лютого

– Ясна і тиха погода цього дня віщує добрий урожай поля.

– Відлига на Стрітення – чекайте пізньої весни.

– День теплий і сонячний – весна прийде швидко.

– Якщо на Стрітення падає сніг – весна буде пізньою і холодною.

– Якщо на Стрітення є під стріхою є бурульки, то цього року буде добрий урожай кукурудзи.

– Якщо цього дня не видно сонечка – чекайте суворих морозів.

– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

– Якщо на деревах іній – вродять добре гречка і бульба.

– Якщо 15 лютого випав сніг – на дощову й холодну весну.

Що можна робити 15 лютого

1. Якщо на Стрітення освятити воду в церкві, то нею можна вилікувати багато недуг.

Що не можна робити 15 лютого

1. Стрітення Господєн – це велике свято, тому цього дня не можна прати, вишивати і займатися важкою фізичною працею.

2. У це свято заборонені сварки в сім'ї.