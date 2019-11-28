15-річна зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун отримає 6,1 мільйона доларів за роль сестри Холмса

159 Читать новость на русском
Міллі Боббі Браун / Instagram/ @milliebobbybrown

Юна британська акторка та модель Міллі Боббі Браун отримала світову знаменитість, зігравши у популярному серіалі “Дивні дива” дівчинку під ім'ям Одинадцять. Проте для дівчини це був лише перший крок у кар'єрі, адже згідно з умовами її нового контракту, за нову головну роль вона отримає гонорар у розмірі понад 6 мільйонів доларів.

Про те, що 15-річна Міллі Боббі Браун отримала головну роль у серіалі "Енола Холмс", де вона зіграє сестру Шерлока Холмса, повідомляє видання The Daily Mail.

Несподівано! Він добігає кінця, – композитор серіалу "Сімпсони" натякнув на його можливе завершення

Вже незабаром юна акторка, яка стала відомою завдяки ролі в успішному проєкті "Дивні дива" постане у кардинально іншому образі головної героїні серіалу.

У центрі сюжету стрічки "Енола Холмс" постане молодша сестра Шерлока Холмса, у якої також є дивовижні здібності.

Її згоду на цю роль творці майбутнього серіалу оцінили у 6,1 мільйона доларів. Однак, що найцікавіше, якщо стрічка отримає високі рейтинги, вона отримає за це додаткові 800 тисяч доларів, а, оскільки вона виступає співпродюсером проєкту, до її гонорару додалося ще 500 тисяч доларів.

Як зазначається у джерелі, у серіалі також зіграє акторка Гелена Бонем Картер, а прем'єра "Еноли Холмс" запланована на 2020 рік.

Додамо, що навіть у серіалі "Дивні дива" гонорар юної акторки сягав від 25 до 250 тисяч доларів за епізод. В залежності від кількості сцен за її участю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений mills (@milliebobbybrown)

 
Гінеколог знімав пацієнток для порносайтів: відоме ім'я лікаря
сьогодні
42297
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:20 10 суконь зі знижкою, які варто купити в Чорну п’ятницю
Юлія Турелик 397
сьогодні 15:15 10 найкращих серіалів за останнє десятиліття за версією американського Vanity Fair
Марта Вересюк 123
сьогодні 14:15 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 22872
сьогодні 13:05 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
Олена Кандяк 3680
сьогодні 11:14 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 8802
Новини
Більше новин
Залиште відгук