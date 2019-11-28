15-річна зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун отримає 6,1 мільйона доларів за роль сестри Холмса

Юна британська акторка та модель Міллі Боббі Браун отримала світову знаменитість, зігравши у популярному серіалі “Дивні дива” дівчинку під ім'ям Одинадцять. Проте для дівчини це був лише перший крок у кар'єрі, адже згідно з умовами її нового контракту, за нову головну роль вона отримає гонорар у розмірі понад 6 мільйонів доларів.

Про те, що 15-річна Міллі Боббі Браун отримала головну роль у серіалі "Енола Холмс", де вона зіграє сестру Шерлока Холмса, повідомляє видання The Daily Mail.

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Вже незабаром юна акторка, яка стала відомою завдяки ролі в успішному проєкті "Дивні дива" постане у кардинально іншому образі головної героїні серіалу.

У центрі сюжету стрічки "Енола Холмс" постане молодша сестра Шерлока Холмса, у якої також є дивовижні здібності.

Її згоду на цю роль творці майбутнього серіалу оцінили у 6,1 мільйона доларів. Однак, що найцікавіше, якщо стрічка отримає високі рейтинги, вона отримає за це додаткові 800 тисяч доларів, а, оскільки вона виступає співпродюсером проєкту, до її гонорару додалося ще 500 тисяч доларів.

Як зазначається у джерелі, у серіалі також зіграє акторка Гелена Бонем Картер, а прем'єра "Еноли Холмс" запланована на 2020 рік.

Додамо, що навіть у серіалі "Дивні дива" гонорар юної акторки сягав від 25 до 250 тисяч доларів за епізод. В залежності від кількості сцен за її участю.