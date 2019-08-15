15 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

86 Читать новость на русском
15 серпня 2019 – свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 15 серпня / www.stmartinsschool.net

15 серпня православна церква вшановує пам’ять Стефана Первомученика. У народі святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров’я і захист цих тварин.

Іменини сьогодні святкують: Арнольд, Василь, Іван, Кирило, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий

Народні прикмети на 15 серпня

– Яка погода в цей день, таким і вересень буде.

– Дощ на Степана обіцяє багатий урожай картоплі і відсутність пожеж в найближчі місяці.

– Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.

– Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.

– Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода. Ще така поведінка тварин не обіцяє добра рибалкам. Клювання в цей день не буде.

– Жаби голосно квакають – до дощу. 

Що можна робити 15 серпня

1. Віряни цього дня всією сім’єю йшли в поле, збирали трави, щоб сплести "Стефановий вінок". Для його виготовлення брали 12 рослин: божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, полин, ромашка та інші. Його приносили додому, і ставили в куток. Вірили, що він володіє цілющою і захисною силою, допомагає захистити сім'ю від простудних захворювань. Якщо в будинок приходила біда або хвороба, господиня від вінка відривала трави і заварювала їх. Вважалося, що сила вінка зберігається до наступної весни.

Що не можна робити 15 серпня

1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.

blog_ava
Прогноз погоди на 15 серпня: Україну розділять грози, шквали, град і 30-градусна спека
сьогодні
4117
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
14 серпня 15:01 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
3314
Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
14 серпня 12:00 Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
Юлія Девда 2822
"Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
13 серпня 14:38 "Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
Юлія Ліпенцева 629
Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
13 серпня 13:39 Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
824
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
12 серпня 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 8134
Новини
Більше новин
Залиште відгук