15 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

15 серпня православна церква вшановує пам’ять Стефана Первомученика. У народі святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров’я і захист цих тварин.

Іменини сьогодні святкують: Арнольд, Василь, Іван, Кирило, Роман, Степан, Тарас, Федір.

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Народні прикмети на 15 серпня

– Яка погода в цей день, таким і вересень буде.

– Дощ на Степана обіцяє багатий урожай картоплі і відсутність пожеж в найближчі місяці.

– Молодик в цей день – до дощової погоди, зростаючий місяць – до посушливої.

– Павуки плетуть акуратну і маленьку павутину – до дощу.

– Якщо кішки стіни скребуть кігтями, то наближається негода. Ще така поведінка тварин не обіцяє добра рибалкам. Клювання в цей день не буде.

– Жаби голосно квакають – до дощу.

Що можна робити 15 серпня

1. Віряни цього дня всією сім’єю йшли в поле, збирали трави, щоб сплести "Стефановий вінок". Для його виготовлення брали 12 рослин: божі слізки, конюшина, м'ята, пижма, полин, ромашка та інші. Його приносили додому, і ставили в куток. Вірили, що він володіє цілющою і захисною силою, допомагає захистити сім'ю від простудних захворювань. Якщо в будинок приходила біда або хвороба, господиня від вінка відривала трави і заварювала їх. Вважалося, що сила вінка зберігається до наступної весни.

Що не можна робити 15 серпня

1. Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.