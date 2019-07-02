15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
2 липня весь світ відзначає Міжнародний день собак. Господарі домашніх улюбленців не лише проводять з ними весь свій вільний час, а й подорожують з ними та створюють для них власні сторінки в соцмережах.
Собаки найрізноманітніших пород та розміру не роблять незручностей своїм хазяїнам та доповнюють їхні компанії під час мандрівок. Акаунти собак в соцмережах додають шанувальникам не лише хорошого настрою, а й показують, як можна чудово та сміливо проводити час з чотирилапими в будь-якому куточку світу.
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Ми для вас зібрали підбірку найяскравіших профілів в Instagram, в яких менші друзі-собаки радіють життю та подорожують країнами. Беріть з них приклад і наповнюйте своє життя неймовірними емоціями!
Собака Момо
Собака Медді
Собака Кайенна
Собаки Джанго і Хлоя
Собака Містер Бентлі
Собака Аспен
Собака Чапаті
Собаки Макс і Луїза
Собаки Аспен і Коа
Собака Хлоя
Собака Майамі
Собака Локі