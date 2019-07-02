15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото

763 Читать новость на русском
15 собак в Instagram, які подорожують більше, ніж ви
15 собак в Instagram, які подорожують більше, ніж ви / Instagram / @andrewknapp

2 липня весь світ відзначає Міжнародний день собак. Господарі домашніх улюбленців не лише проводять з ними весь свій вільний час, а й подорожують з ними та створюють для них власні сторінки в соцмережах.

Собаки найрізноманітніших пород та розміру не роблять незручностей своїм хазяїнам та доповнюють їхні компанії під час мандрівок. Акаунти собак в соцмережах додають шанувальникам не лише хорошого настрою, а й показують, як можна чудово та сміливо проводити час з чотирилапими в будь-якому куточку світу. 

Читайте також: В мережі шаленіють від їжі, у якій "розміщують" собак: кумедні фото

Ми для вас зібрали підбірку найяскравіших профілів в Instagram, в яких менші друзі-собаки радіють життю та подорожують країнами. Беріть з них приклад і наповнюйте своє життя неймовірними емоціями!

Собака Момо

 

Собака Медді

 

Собака Кайенна

 

Собаки Джанго і Хлоя

 

Собака Містер Бентлі

 

Собака Аспен

 

Собака Чапаті

 

Собаки Макс і Луїза

 

Собаки Аспен і Коа

 

Собака Хлоя

 

Собака Майамі

 

Собака Локі

 

 

blog_ava
Рецепти маринадів для шашлику, які зроблять м'ясо неймовірно ніжним
сьогодні
18524
Теги: LifeStyle Подорожі Світ тварин
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
сьогодні 16:53 15 собак в Instagram, які подорожують разом зі своїми господарями: неймовірні фото
762
Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
сьогодні 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
Наталія Печерська 239
Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф
сьогодні 10:00 Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф
Альона Захарова 2102
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
1 липня 21:07 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
168
Лів Тайлер – 42: найяскравіші ролі актриси у 5 фільмах
1 липня 20:07 Лів Тайлер – 42: найяскравіші ролі актриси у 5 фільмах
800
Новини
Більше новин
Залиште відгук