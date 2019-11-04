15 справ, які треба зробити до кінця осені: підбірка найцікавіших ідей

Більшість людей з настанням осені впадає в депресію: у нас зникає настрій до будь-яких справ, нам хочеться більше часу проводити вдома і зануритися у сплячку до приходу весни. Щоб ваші дні не були такими сірими та монотонними, редакція LifeStyle 24 зібрала 15 найкращих ідей, як провести цю осінь незабутньо.

Купити яскраву парасольку

З приходом осені, коли навколо все тьмяне, дощове і сіре – свої осінні дні можна урізноманітнити з допомогою яскравої парасольки. Погода за вікном досить часто вносить свої корективи, тож кольорова парасолька стане хорошим атрибутом, який зможе покращити вам настрій.



Не будьте такими сумними, як котик

Якщо у ваших руках буде мила парасолька рожевого, червоного чи помаранчевого кольору, повірте – навіть найгірша погода не зможе забрати з вашого обличчя усмішку. Втім парасоля – це не лише атрибут, який здатен вберегти вас від дощу, такий аксесуар цілком може доповнити красивий осінній образ.

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Зробити гарбузовий крем-суп

Безумовно, гарбуз є одним із хітів осіннього меню. З цього овоча готують безліч різноманітних страв: гарбузові напої, кекси, салати, десерти на безліч інших варіантів.



Такий суп ще й досить корисний

Осінь – це не лише сум від того, що літо завершилося, а до наступного тепла треба чекати добрячих пів року. Це короткий час багатого врожаю, який треба використовувати на максимум. Тож усім любителям гарбуза рекомендуємо насолодитися смачнющим гарбузовим крем-супом, рецепт якого ви знайдете за посиланням.

Прочитати нову книжку

Ні для кого не новина, що з приходом холоду розпочинається ідеальний час для читання книги. Восени хочеться вкутатися в улюблений плед і читати книгу, яка затягує настільки, що просто не можеш випустити її з рук. Для довгих вечорів ви можете обрати стареньку улюблену книжку, або ж нещодавно куплену новинку.



Нехай ваша осінь буде особливою

Якщо ви хочете придбати восени книгу, яка допоможе вам повністю понуритися в атмосферу осені, пропонуємо вам перелік таких книг: Дзвінка Матіяш "Реквієм до листопаду", О. Генрі "Останній листок", Гао Сінцзянь "Осінні квіти", Рей Бредбері "Ліки від меланхолії", Ошо "Життя. Любов. Сміх".

Спекти традиційний осінній десерт – шарлотку

Яблучна шарлотка – це чудовий осінній пиріг, тож маємо гарну нагоду перевірити свої кулінарні здібності. Рецепт приготування доволі простий, тож кличте друзів на затишні посиденьки. Десерт складається лише з чотирьох інгредієнтів: яйце, борошно, цукор та яблука. Як приготувати один з найпоширеніших десертів – читайте в нашому рецепті за посиланням.



Шарлотка відмінно смакує з трав'яним чаєм

Придумати цікаві осінні образи на кожен день

Кожна жінка мріє красиво виглядати незалежно від погоди. Якщо за вікном холод та вітер, то оберіть таке вбрання, в якому вам буде завжди тепло і стильно.



Нехай у вас кожного дня буде неперевершений вигляд

Зварити ароматний глінтвейн

Гарячий глінтвейн створений саме для осіннього періоду, адже він зігріває та підіймає настрій. Основним інгредієнтом цього запашного коктейлю є вино. Від нього залежить смак, консистенція і колір. Експерти радять віддавати перевагу сухому вину.



Глінтвейн зігріє вас у холодну пору

Для приготування пряного напою вам знадобляться палички кориці, гвоздика, бодян, мед, імбир та апельсин. Як саме зробити цей напій, який насправді готується напрочуд швидко та легко, ви можете знайти у нашому рецепті за посиланням.

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Купити красивий в'язаний светрик

В осінню пору особливо холодно, тож варто одягати теплі светрики, які створюють затишний настрій. Красивий светрик стає головним героєм гардеробу в осінньо-зимовий період.



Светрик завжди зігріє у теплу пору

Якщо ж ви придбаєте красивий светр oversizе, то він вдало впишеться у робочий гардероб, суботній променад чи навіть на гучну вечірку з друзями.

Побачити осінні гори

Українські Карпати красиві в будь-яку пору, однак восени вони по-особливому гарні. Хто хоча б один раз приїде в гори – назавжди закохається в цю прекрасну атмосферу. Осінь вміло почергово розфарбовує листя дерев у жовто-багряні фарби. Таке розмаїття просто заворожує.



Осінні Карпати

А що з вашими смаковими рецепторами здатна зробити карпатська кухня?! Банош та грибна юшка – обов’язкові страви, які ви повинні скуштувати. Що цікаво, гриби у Карпатах ростуть аж до перших заморозків. Тож спокійно можете вирушати на пошуки білого гриба.

Ну і не смійте вирушати додому без карпатських атрибутів. На спеціальних базарчиках ви можете придбати вишиванку, гуцульський посуд, різноманітні обереги, вишиті рушники, мед, вино та сувенірні вироби.

Влаштувати вітамінний день

З настанням осені, ми запасаємося різноманітними порошками та таблетками, адже знаємо, що в цей період ми більш схильні підчепити застуду, ніж скажімо, влітку. Однак, ми вам пропонуємо іншу альтернативу – влаштуйте собі вітамінний день.



Фрукти не лише смачні, але й корисні

Апельсини та мандарини завжди потрібні організму заради вітаміну C. У ківі дуже багато вітаміну K. Авокадо – джерело вітаміну B3. Гарбуз містить рідкісні вітаміни K і T, а також каротин, якого навіть більше, ніж у моркві. Яблука ж містять величезний набір мікроелементів. Цей фрукт – прекрасне джерело заліза, магнію, фосфору та цинку. Не забувайте також про грушу, гранат, хурму та виноград – цих фруктів восени також є вдосталь.

Приготувати какао з маршмелоу

Осінь варто любити лише заради того, що після роботи чи навчання на нас чекає тепла ковдрочка та улюблені справи. Милуватися дощем, осіннім краєвидом за вікном, дивитися улюблений серіал стає вдвічі приємніше, якщо поєднувати це атмосферне дійство з чашечкою какао з маршмелоу.



Смачного!

Прикрасити оселю осіннім декором

Наша оселя восени є джерелом натхнення, тепла і затишку. Осіннє листя, квіти, декоративні гарбузи, ароматизовані свічки – чудовий матеріал для творчості. Для красивої та ще й смачної демонстрації багатств сезону – поставте на кухні у кошичок яблука, груші, горіхи та виноград.

Для романтичних вечорів зробіть у своїй кімнаті оригінальний декор з декоративного гарбуза та різноманітних свічок. Не забувайте і про теплий плед, який зігріє вас у холодну пору.



Осінній декор

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Увесь день дивитися фільми

Якщо за вікном вітер і холод – це ще не привід сумувати. Проведіть цей день з користю. Вмостіться у теплу ковдру, заваріть ароматний фруктовий чай і вмикайте найкрасивіші осінні фільми, які покращать ваш настрій. "Осінь в Нью-Йорку", "Солодкий листопад" та "Будинок біля озера" допоможуть вам повністю відчути осінню атмосферу.



Присвятіть день для перегляду фільмів

Почати відкладати гроші на мрію

У кожного з нас є давня мрія, яка ніяк не може реалізуватися. Здається, нам до неї так і не "дійдуть руки". Почніть з найпершого кроку. Купіть конверт і почніть відкладати хоча б 20% від своєї зарплати. Маленькими діями, крок за кроком, ви зможете відкласти досить пристойну суму на те, про що так сильно мрієте. Головне – почати щось для цього робити.

Запросити друзів в гості на піжамну вечірку

Піжамна вечірка – це класний спосіб провести весело та круто час зі своїми друзями. Замовте піцу, суші, зробіть коктейлі і придумайте цікаві заняття. Це можуть бути настільні ігри, перегляд фільмів чи просто душевні розмови. Не забудьте про декорації – різнокольорові кульки зроблять вечірку атмосфернішою.



Проведіть день весело

Скласти план на зиму

2019 рік підходить до кінця. Для того, аби завершити свої цілі у нас залишилося всього 2 місяці. Не забувайте про те, що попереду у нас новий рік і нові завдання, тож якщо у вас є справи, які ви не встигнете реалізувати у цьому році – беріть блокнот у руки і записуйте.



Нехай усі ваші цілі реалізовуються!