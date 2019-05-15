15 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 травня відзначають день Бориса та Гліба – молодших синів Володимира – христителя Русі. Борис і Гліб, об’єднані одним мученицьким подвигом, в очах народу злилися в єдиний образ мученика і почали називатися Борисогліб.

Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар.

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Народні прикмети на 15 травня

– Почути спів солов'я – до врожаю хліба.

– Почули солов'я раніше, ніж зозулю? Це віщуватиме вам щасливо проведете літо. Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.

– Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.

– Сон з 14 на 15 травня справдиться, але не повністю. Сновидіння, побачене в день 15 травня, пусте.

Що можна робити 15 травня

1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.

2. В день Бориса і Гліба можна звертатися до керівництва з проханням, не боячись, що вам відмовлять.

Що не можна робити 15 травня

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Цього дня прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.