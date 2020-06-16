16 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 червня в народному календарі відзначається день пам'яті святого Лукілліана, який жив в Антіохії в ІІІ столітті. Цей день також називається Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним.
Іменини сьогодні святкують: Лук'ян, Юліан.
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Народні прикмети на 16 червня
– Дме південний вітер – до швидкого зростання ярих хлібів.
– Весь день йде дощ – буде багато грибів.
– Сови кричать – до негоди.
– Собака мало їсть або погано спить і їсть траву – до дощу.
– Увечері на Лук'яна вітер з півночі дме – день буде ясний, з півдня чи заходу – до негоди.
– Багато роси – до урожаю льону.
Що можна робити 16 червня
1. Сьогодні рекомендовано збирати лікарські трави. Зібрані трави саме цього дня, володітимуть цілющою силою.
Що не можна робити 16 червня
1. У цей день намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.
2. Роботу в полі та городі треба відкласти за можливості до наступного дня.