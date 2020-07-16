16 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 липня в народному календарі вшановуються Мокій і Марко. Називають цей день маковим, адже раніше 16 липня люди сіяли мак. Насіння маку в наших предків вважалося потужним оберегом.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Георгій, Костянтин, Марк.
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Народні прикмети на 16 липня
– Сон з 15 на 16 липня – віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене в день 16 липня – здійсниться дуже швидко.
– Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.
– Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.
– Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.
Що можна робити 16 липня
- Сьогодні рекомендовано молитися за близьких та рідних людей.
Що не можна робити 16 липня
- Не можна сьогодні багато працювати та виконувати важкі фізичні домашні вправи.