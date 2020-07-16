16 липня в народному календарі вшановуються Мокій і Марко. Називають цей день маковим, адже раніше 16 липня люди сіяли мак. Насіння маку в наших предків вважалося потужним оберегом.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Георгій, Костянтин, Марк.

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Народні прикмети на 16 липня

– Сон з 15 на 16 липня – віщий. Він здійсниться одразу після того, як ви прокинетеся. Особливо велика ймовірність здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене в день 16 липня – здійсниться дуже швидко.

– Павук з гнізда вийшов і почав ткати нову павутину – до ясного дня.

– Комарі роєм літають – на гарну погоду в найближчий тиждень.

– Якщо багато щавлю вродило, то зима теплою буде.

Що можна робити 16 липня

Сьогодні рекомендовано молитися за близьких та рідних людей.

Що не можна робити 16 липня