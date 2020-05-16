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16 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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16 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 16 травня / unsplash.com

16 травня в народному календарі відзначають день Мавра-розсадника. Цього дня господині займаються розсадою капусти та інших овочів.

Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Микола.

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Народні прикмети на 16 травня

 – Якщо вранці цього дня буде сильна роса, а день ясний – до рясного урожаю огірків.

 – Якщо роси вранці 16 травня немає, то вдень ​​може піти дощ.

 – Якщо качки і гуси махають крилами – може початися буря.

 – Якщо солов’ї почали співати до сьогоднішнього дня – скоро почне цвісти багато рослин.

 – Якщо дуб розпустив листя раніше ясена – до посушливого літа.

Що можна робити 16 травня

  1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.

Що не можна робити 16 травня 

  1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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