16 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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16 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 16 березня / LifeStyle 24

16 березня 2019 року вшановується пам'ять святих мучеників Євтропія, Кліоніка і Василіска. У народі цей день відомий як Євтропієвий день. Вважається, що цього дня прокидається ведмідь і вилазить зі своєї барлоги.

Іменини сьогодні святкують: Марта (Марфа), Михайло, Зенон.

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Народні прикмети на 16 березня

– Сильний вітер під час опадів при плюсовій температурі — до швидкого припинення снігу і різкого потепління.

– Грім – до повернення холодів.

– Якщо небо на ніч покривається хмарами і посилюється вітер, то заморозків не буде.

– Прилетів жайворонок – до стійкого тепла. Рано повернулися з півдня граки – на теплу весну.

– Чим сильніше вітер, тим менше вірогідність місцевих заморозків.

– Жайворонки співають довго – збережеться ясна погода без опадів.

Що можна робити 16 березня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 16 березня

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

blog_ava
Прогноз погоди на 16 березня: сильна негода та холод охоплять фактично всю Україну
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Теги: Новини культури LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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