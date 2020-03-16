16 березня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
16 березня в народному календарі відзначається день пам'яті мучеників Євтропія, Клеоника, Василіска і Зенона. Саме в цей день дуже виразно відчувається прихід весни.
Іменини сьогодні святкують: Марта, Зенон.
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Народні прикмети на 16 березня
– Перший весняний грім – до повернення холодів.
– Якщо на ніч небо покривається хмарами і посилюється вітер, то заморозків більше не буде.
– Прилетів жайворонок – до стійкого тепла. Рано повернулися з півдня граки – на теплу весну.
– Чим сильніший вітер, тим менша вірогідність місцевих заморозків.
– Жайворонки співають довго – збережеться ясна погода без опадів.
Що можна робити 16 березня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 16 березня
1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Цього дня прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.
2. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.