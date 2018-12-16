16 грудня 2018 року відзначають день Іоанна Молчальника. Саме сьогодні – найбільш вдалий час для приказки "Мовчання – золото". За давніми переказами вірили, що тому, хто буде небагатослівним цього дня – незабаром посміхнеться успіх.

Іоанн Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе письмо і навчався молитися Богу. Після смерті батьків, Іоанн весь свій спадок роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів. В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де мешкав в самотності 9 років, харчуючись лише травами.

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Отримавши від Бога дар цілителя, Іоанн повсякчас допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.

Іменини 16 грудня святкують: Георгій, Микола, Федір.

Народні прикмети на 16 грудня:

– Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – чекайте відлиги.

– Спостерігаєте падіння зірок – чекайте холоднечі.

– Кішка тулиться до батарей – до морозу.

– Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.



Народні прикмети на 16 грудня

Що можна робити 16 грудня

1. Сьогодні зважуйте свої слова та при можливості менше говоріть, а більше думайте. Мовчання цього дня позбавить людину від негараздів.

Що не можна робити 16 грудня

1. В жодному разі не вникайте у конфлікти з чоловіком чи дружиною. Кажуть, якщо посваритися цього дня, то сварки продовжуватимуться впродовж року.

2. Постарайтеся цього дня не співати та не кричати.

3. Не виходьте за межі оселі від опівночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.

4. Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.

5. Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви її не зможете виконати.