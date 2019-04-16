16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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16 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 16 квітня / unsplash.com

16 квітня 2019 року відзначають день Микити Сповідника. Він зробив великий поступ у богословських знаннях і в 790 році його було висвячено на священика. У 814 році він став настоятелем монастиря.

Іменини сьогодні святкують: Микита.

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Народні прикмети на 16 квітня

– Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.

– Тривалий гуркіт грому цього дня – чекайте негоди на декілька днів вперед.

– Дощ 16 квітня – прикмета того, що весна буде пізньою і похмурою.

– У грозу 16 квітня чути грім  – незабаром почнеться негода.

Що можна робити 16 квітня

1.  У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.

Що не можна робити 16 квітня

1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.

2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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