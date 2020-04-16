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16 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 16 квітня / unsplash.com

16 квітня в народному календарі відзначають день Микити Сповідника. Він зробив великий поступ у богословських знаннях і в 790 році його було висвячено на священика. У 814 році він став настоятелем монастиря.

Іменини сьогодні святкує Микита.

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Народні прикмети на 16 квітня

– Тривалий гуркіт грому цього дня – чекайте негоди на декілька днів вперед.

– Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.

– Дощ 16 квітня – прикмета того, що весна буде пізньою і похмурою.

– У грозу 16 квітня чути грім – незабаром почнеться негода.

Що можна робити 16 квітня

1.Цього дня треба згадати своїх рідних, які померли та за можливості відвідати їхні могили. 

Що не можна робити 16 квітня

1.Не рекомендується в цей день вирішувати важливі фінансові питання. 

2.Сьогодні не можна шити і в'язати, адже згодом у вас можуть виникнути проблеми із зором. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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