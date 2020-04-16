16 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
16 квітня в народному календарі відзначають день Микити Сповідника. Він зробив великий поступ у богословських знаннях і в 790 році його було висвячено на священика. У 814 році він став настоятелем монастиря.
Іменини сьогодні святкує Микита.
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Народні прикмети на 16 квітня
– Тривалий гуркіт грому цього дня – чекайте негоди на декілька днів вперед.
– Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.
– Дощ 16 квітня – прикмета того, що весна буде пізньою і похмурою.
– У грозу 16 квітня чути грім – незабаром почнеться негода.
Що можна робити 16 квітня
1.Цього дня треба згадати своїх рідних, які померли та за можливості відвідати їхні могили.
Що не можна робити 16 квітня
1.Не рекомендується в цей день вирішувати важливі фінансові питання.
2.Сьогодні не можна шити і в'язати, адже згодом у вас можуть виникнути проблеми із зором.
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