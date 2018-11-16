16 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Що не можна і можна робити 16 листопада
Що не можна і можна робити 16 листопада / unsplash.com

16 листопада 2018 року відзначають день толерантності. Міжнародний день терпимості був оголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року. Генеральна Асамблея запропонувала державам-членам щорічно 16 листопада відзначати Міжнародний день толерантності. Кожен з нас повинен підтримувати принципи терпимості, взаємної поваги, миру, злагоди та взаєморозуміння.

Щоб досягти успіху в житті, не бути конфліктним, кожному варто сформувати у собі толерантність як рису характеру. Для досягнення фактору терпимості необхідно:

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1. Розуміти, що всі люди – не кращі й гірші, вони просто різні;

2. Навчіться сприймати людей такими, якими вони є. Не намагайтесь у них змінити те, що нам не подобається;

день толерантності
16 листопада відзначається День толерантності

3. Цінуйте в кожній людині особистість і поважайте її думку, почуття та переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;

4. Знайдіть себе і за будь-яких обставин залишайтеся собою.

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Іменини 16 листопада святкують: Анна, Георгій, Юрій, Ілля, Йосип, Світлана, Северин, Федір.

Народні прикмети на 16 листопада

– Якщо сніг випав на мерзлу землю – наступний рік буде врожайним.

– Хмари низько пливуть по небу – незабаром прийде справжня зима.

– Ввечері 16 листопада вдарив мороз – зима буде досить теплою і без великих перепадів температур.

Що можна робити 16 листопада

1. Дівчатам радять провести вільний час за шиттям та рукоділлям. 

2. Увечері зберіть найближчих друзів за чашкою кави. Скажіть їм про те, що ви їх любите та цінуєте. Не завадить разом піти на вечірку та весело провести час.

Що не можна робити 16 листопада

1. Цього дня не рекомендується залишати будинок без особливої потреби.

2. Якщо у вас є можливість, то уникайте людних місць, краще відправтеся у напрямку, де менш людяно. Таким чином ви вбережете себе від ймовірної небезпеки. 

3. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня. 

4. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

Теги: Новини України Традиції LifeStyle
Джерело: 24 канал
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