16 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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16 лютого 2019 – свято в Україні та що не можна робити 16 лютого 2019
Що можна та не можна робити 16 лютого / kyiv.ridna.ua

16 лютого 2019 року вшановують святого Симеона та святу пророчицю Ганну. З цього дня природа починає готуватися до весни.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.

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Народні прикмети на 16 лютого

– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

– Горобці голосно цвірінькають –  весна настане дуже скоро.

– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.

Святим моляться за здрров'я немовлятка
Святим моляться за здоров'я немовлятка

Що можна робити 16 лютого

1. Симеону та Ганні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають зберігачами немовлят.

Що не можна робити 16 лютого

1. Цього дня не можна брати у борг гроші і носити чорні речі.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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