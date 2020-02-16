24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1 Читать новость на русском
Що можна і не можна робити 16 лютого / Фото з відкритих джерел

16 лютого в народному календарі вшановується день святого Симеона та святої пророчиці Ганни. З цього дня природа починає готуватися до весни.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман.

Читайте також: Великий піст 2020: історія та правила дотримання

Народні прикмети на 16 лютого

– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.

– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.

– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

Що можна робити 16 лютого

1. Святих Симеона та Ганну називають зберігачами немовлят. Тому їм моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. 

Що не можна робити 16 лютого 

1. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

​2. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.

Силовики викрили "тютюнову мафію" в чотирьох областях: фото зі спецоперації
сьогодні
1753
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 лютого 13:34 Нацвідбір Євробачення-2020: порядок виступів учасників другого півфіналу
Квітослава Туз 8029
15 лютого 09:16 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 14911
14 лютого 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 2892
14 лютого 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 10017
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11497
Новини
Більше новин
Залиште відгук