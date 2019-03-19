16-річний син Бекхемів закрутив роман з неповнолітньою акторкою Міллі Боббі Браун

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Ромео Бекхем
Ромео Бекхем / www.gettyimages.com

Знамените британське подружжя Вікторія і Девід Бекхем виховують чотирьох дітей. Громадськість звикла обговорювати шалені романи старшого 20-річного сина Брукліна, однак справжнім сюрпризом стала інформація про те, що 16-річний Ромео почав зустрічатися з популярною акторкою і зіркою серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун.

Як повідомляє видання Daily Mail, сама ж Вікторія Бекхем схвалює вибір сина.

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Інсайдери підтвердили інформацію про стосунки Ромео з 15-річною акторкою.

Вони зустрілися на концерті в честь 70-річчя ЮНІСЕФ в 2016 році і відразу ж порозумілися. Нещодавно вони почали зустрічатися. Зараз Міллі і Ромео переживають найромантичніший період відносин, вони неймовірно мило виглядають разом,
– йдеться у джерелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ROMEO (@romeobeckham)

 

До слова, Міллі Боббі Браун відома завдяки ролі у серіалі "Дивні дива", за яку вона отримала номінацію на премію "Еммі" за найкращу жіночу роль другого плану у віці 13 років. Також вона зіграла у роботах "Морська поліція: Спецвідділ", "Анатомія пристрасті", "Американська сімейка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений millie ♡ (@milliebobbybrown)

 

Що цікаво, Браун стала наймолодшою ​​людиною у переліку ста найвпливовіших людей року TIME 100 і наймолодшим послом доброї волі ЮНІСЕФ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений millie ♡ (@milliebobbybrown)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений millie ♡ (@milliebobbybrown)

 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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